Preleva la pensione la borseggiano | anziana aiutata da carabinieri e negozianti

Da veneziatoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina nel quartiere Piave una donna di settant'anni è stata seguita e derubata subito dopo aver prelevato la pensione dalle Poste di via Felisati. Un uomo e una donna si sono avvicinati a lei, sottraendole documenti e il libretto pensione. Alcuni negozianti e i carabinieri intervenuti sul posto hanno aiutato l'anziana a riprendersi e a mettere in sicurezza i suoi beni.

Suscita indignazione la vicenda di stamattina, lunedì 2 marzo, accaduta nel quartiere Piave verso le 10, quando una signora di settant'anni, appena uscita dalle Poste di via Felisati è stata seguita e avvicinata da un uomo e una donna che l'hanno borseggiata di documenti e libretto della pensione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Sfrutta la pensione di un’anziana: 58enne denunciato dai Carabinieri ad AcirealeABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine partita dalla segnalazione dell’ufficio postale È finita con una denuncia all’Autorità Giudiziaria la vicenda che...

“Sono sola e non mangio da tre giorni”, 90enne aiutata dai carabinieri alla vigilia di NataleÈ accaduto a Cannobio, sul Lago Maggiore, dove un'anziana, in condizioni di estrema precarietà, è stata soccorsa dai carabinieri.

Contenuti utili per approfondire Preleva.

Temi più discussi: Pagamenti Inps marzo 2026, le date da segnare sul calendario; Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di marzo; Poste Italiane: da lunedì in pagamento le pensioni di marzo; Quando viene pagata la pensione di marzo 2026?.

preleva la pensione laWithdrawal Rate in Pensione: Oltre la Regola del 4%Scopri le strategie di decumulo migliori della regola del 4%: withdrawal rate pensione variabile, guardrails e floor-ceiling con studi e simulazioni. investitorecomune.it

preleva la pensione laI contributi per la pensione trasformati in stipendio, l’INPS spiega la proceduraAnche se non rappresentò una novità assoluta, lo sgravio contributivo legato al posticipo del ... msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.