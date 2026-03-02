Preleva la pensione la borseggiano | anziana aiutata da carabinieri e negozianti

Stamattina nel quartiere Piave una donna di settant'anni è stata seguita e derubata subito dopo aver prelevato la pensione dalle Poste di via Felisati. Un uomo e una donna si sono avvicinati a lei, sottraendole documenti e il libretto pensione. Alcuni negozianti e i carabinieri intervenuti sul posto hanno aiutato l'anziana a riprendersi e a mettere in sicurezza i suoi beni.

Suscita indignazione la vicenda di stamattina, lunedì 2 marzo, accaduta nel quartiere Piave verso le 10, quando una signora di settant'anni, appena uscita dalle Poste di via Felisati è stata seguita e avvicinata da un uomo e una donna che l'hanno borseggiata di documenti e libretto della pensione.