Prato nel futuro tra realtà e fantasia: “Giardini con scivoli ad acqua”. La proposta prevede spazi verdi arricchiti da aree giochi con scivoli e strutture acquatiche, pensate per bambini e famiglie. Il progetto mira a trasformare alcune zone della città, combinando elementi naturali e divertimento. L’idea è stata presentata da un gruppo di cittadini interessati a riqualificare le aree verdi attraverso interventi innovativi.

Presi dalla vita frenetica, spesso prendiamo per scontata la realtà che ci circonda.ma se ci soffermiamo a parlare coi bambini, cominciando dall’esperienza a loro più prossima, Prato possiamo cominciare a vederla coi loro occhi e scorgere aspetti nuovi, spunti colorati tra realtà e fantasia, per un futuro che sarà prima di tutto il loro. Sebastian: Quando sarò grande a Prato avranno messo una stazione spaziale che ti porta sulla Luna per un euro! Antonio: Vorrei che non ci fossero inquinamento e buche sul marciapiede. Giulio: E’ il 2099, Prato è la città migliore d’Italia. Io faccio l’ingegnere, ma sono andato in pensione. Letizia: La mia città sarà molto più grande e bella; nessuno inquinerà più e l’ambiente sarà pulito, la strada sarà color verde acqua e quando c’è traffico si alzerà con un telecomando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato nel futuro fra realtà e fantasia: "Giardini con scivoli ad acqua"

Tra fantasia e realtà, con la dovuta ammirazione per gli anziani di ogni genere, coerenti senza riserveNei primi anni ’50, a Sorrento, una delle mete del Bel Paese più ambite dai turisti italiani e stranieri, prese corpo una vicenda amorosa che fu, di...

Ucciso con un cacciavite ai giardini, arrestato un 19enne: così è nata la rissa per la supremazia a PratoPrato, 20 febbraio 2026 - Quattro misure cautelari eseguite dalla squadra mobile di Prato, su disposizione del giudice per le indagini preliminari,...

Aggiornamenti e notizie su Prato.

Temi più discussi: Prato nel futuro fra realtà e fantasia: Giardini con scivoli ad acqua; Nel futuro del pian Casoro un indiscutibile miglioramento; Furghieri lancia il Prato: Si vedrà la nostra forza; Il Mulinaccio, ferita ancora aperta. Al Ninfeo destinati 200mila euro.

Da Prato a Riyadh. Il tessile del futuro nel dialogo fra giovaniIl tessile può essere responsabile, inclusivo e innovativo: sono i tre punti cardine del convegno Threads of innovation organizzato da Lyria, azienda leader per tessuti da arredamento ed ... lanazione.it

Il futuro dell’Ac Prato. Ora c’è anche una canzoneNon è certo la hit dell’estate, ma la canzone che ha cominciato a diffondersi a macchia d’olio nelle ultime ore nelle chat dei tifosi dell’Ac Prato e degli addetti ai lavori ha attirato eccome ... lanazione.it

Genova, l'abitato di Struppa/Prato - facebook.com facebook

In #A11, coda ridotta a code a tratti tra Montecatini Terme e Prato ovest in direzione Firenze #viabiliTOS x.com