Possono colpire lì Guerra scatta l’allerta in Italia

In Italia, è scattato un nuovo livello di allerta sicurezza in seguito all’escalation in Medio Oriente. La situazione si è intensificata dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e l’uccisione di Ali Khamenei. Le autorità hanno adottato misure precauzionali per monitorare eventuali ripercussioni sul territorio nazionale. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

L’escalation in Medio Oriente dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e l’uccisione di Ali Khamenei alza il livello di allerta sicurezza anche in Italia. Il Ministero dell’Interno ha disposto un’immediata stretta sui controlli, temendo possibili ripercussioni sul territorio nazionale e azioni dimostrative contro obiettivi ritenuti sensibili. Il titolare del Viminale Matteo Piantedosi, dopo un confronto con il capo della Polizia Vittorio Pisani, ha fatto diramare una disposizione urgente per rafforzare i dispositivi di vigilanza su sedi diplomatiche, consolati, strutture religiose e centri culturali statunitensi e israeliani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra, scatta l’allerta in Italia: quali sono le zone a rischioÈ uno di quei momenti in cui l’aria cambia all’improvviso: più pattuglie, più controlli, più silenzi.

