Posizioni economiche ATA test finali conclusi | ecco come visualizzare la prova

Dal 23 al 27 febbraio si sono svolti i test finali per l’assegnazione di 46.000 nuove posizioni economiche al personale ATA. In questa fase, i partecipanti hanno completato le prove che determinano le future classifiche di ruolo. Le prove si sono svolte in vari centri e sono state rivolte a tutto il personale coinvolto nel procedimento.

Si sono svolte dal 23 al 27 febbraio le prove per l'attribuzione delle nuove 46.000 posizioni economiche destinate al personale ATA. Ora i candidati possono visualizzare la propria prova accedendo alla piattaforma "Concorsi e Procedure selettive" del Ministero dell'Istruzione e del Merito.