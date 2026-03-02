Popolare Bari le intercettazioni choc | Bilanci farciti come fette biscottate non abbiamo detto nulla

Le intercettazioni pubblicate rivelano che i bilanci della Banca Popolare di Bari erano farciti di informazioni false, con alcuni coinvolti che affermano di non aver mai segnalato nulla. La crisi della banca ha causato un impatto profondo sul risparmio di molte famiglie e ha portato a un procedimento giudiziario con numerosi indagati. La vicenda continua a generare attenzione e discussioni pubbliche.