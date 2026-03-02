Polisportiva Gricignano 1974 cavalcata da applausi | 7 vittorie consecutive e primo posto in classifica

La Polisportiva Gricignano 1974 ha ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 contro il Cardito, raggiungendo così la settima vittoria consecutiva. Con questo risultato, la squadra si è posizionata in prima posizione in classifica. La serie di successi ha portato la formazione a consolidare il suo ruolo di leader nel campionato. La squadra ha mostrato determinazione e costanza nelle ultime uscite.

Continua a stupire la Polisportiva Gricignano 1974, che con il successo casalingo per 2-1 contro il Cardito centra la settima vittoria consecutiva e rafforza il primato in classifica. Un ruolino di marcia impressionante che porta la squadra di mister Dino Pezzella a quota 52 punti, con un. 🔗 Leggi su Today.it Signa sale in classifica con vittorie consecutive, primo posto nel campionato Uisp Prato.Il Signa 2007 è salito in vetta al campionato Uisp di Prato, con due vittorie consecutive che lo portano a 42 punti, in testa al gruppo delle prime... Rangers Qualiano, stop dopo otto vittorie consecutive: 0-1 contro il GricignanoNonostante la sconfitta, la squadra resta prima in classifica e pronta a ripartire con determinazione, guidata dalle parole del Presidente...