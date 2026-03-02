Pokémon Pokopia ha conquistato la stampa internazionale con voti stellari

Dopo la revoca dell’embargo, le prime recensioni di Pokémon Pokopia sono state pubblicate e hanno ricevuto valutazioni molto positive dalla stampa internazionale. Il gioco, che ha attirato l’attenzione di diverse testate, ha ottenuto giudizi entusiasti riguardo alla sua grafica e al gameplay. La notizia si diffonde rapidamente nel settore videoludico e tra i fan, pronti a scoprire le novità del titolo.

Scaduto l'embargo sulle recensioni,. Il nuovo life-sim ambientato nell'universo dei mostriciattoli tascabili, in arrivo il 5 marzo su Nintendo Switch 2, è stato accolto con entusiasmo quasi unanime. Le prime valutazioni parlano di un successo critico importante, con una media che sfiora l'eccellenza e numerosi punteggi perfetti. Un risultato che posiziona il titolo tra le uscite più apprezzate dell'anno. Secondo i dati aggregati, il gioco registra un Metascore di 89100 basato su 52 recensioni: 48 positive, 2 miste, nessuna negativa. In alcune rilevazioni iniziali la media aveva raggiunto quota 90, risultando la più alta tra i titoli pubblicati nel 2026 fino a questo momento.