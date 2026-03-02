Nella prima gara del GP Thailandia, Fabio Di Giannantonio ha sfiorato il podio, ma errori e problemi tecnici hanno ostacolato la sua corsa. Alla partenza, si è verificata una manovra al limite che ha coinvolto anche Raul Fernández e Alex Márquez, generando scompiglio in pista. La competizione si è svolta sotto il segno di incidenti e azioni intense, senza ulteriori sviluppi sui protagonisti.

Nella gara d’apertura del GP Thailandia si è verificata una manovra al limite alla partenza che ha coinvolto Raul Fernández, Alex Márquez e Fabio Di Giannantonio, con i due piloti interessati che hanno allargato la curva 3 e hanno compromesso le prospettive di podio nel sabato. L’episodio ha fissato l’attenzione sulla gestione delle prime frenate e sulla sicurezza nelle condizioni di gara, aprendo un confronto tra i protagonisti del weekend. Durante la sprint, la situazione ha visto Di Giannantonio e Márquez distanziarsi dalla traiettoria ideale all’uscita della curva 3, finendo larghissimi e privando la terza posizione di un miglior posizionamento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Podio sfiorato per Di Giannantonio: errori e problemi ne frenano la corsa

