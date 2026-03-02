La luna piena di marzo, prevista per il giorno 3, è comunemente chiamata “Luna del Verme”. Questo nome deriva dalle tradizioni dei nativi americani e si riferisce a un periodo dell’anno che segna il passaggio dall’inverno alla primavera. La denominazione evidenzia un particolare momento stagionale senza coinvolgere interpretazioni simboliche o motivazioni più profonde.

Tradizionalmente la luna piena di marzo, che cadrà il giorno 3, è chiamata “Luna del Verme”: un nome curioso, che affonda le radici nella cultura dei nativi americani e racconta un momento preciso dell’anno: il passaggio dall’inverno alla primavera. Perché si chiama Luna del Verme. Il nome inglese “Worm Moon” deriva dalle tradizioni di alcune tribù dei nativi americani del Nord America, raccolte e diffuse dall’Old Farmer’s Almanac nel XVIII secolo. Marzo è il mese in cui il terreno inizia a scongelarsi dopo il gelo invernale. Con il disgelo riemergono i lombrichi, attirando uccelli migratori come pettirossi e merli. Alcuni studiosi ricordano però che il termine potrebbe non riferirsi solo ai lombrichi, ma anche alle larve di insetti che iniziavano a comparire sotto la corteccia degli alberi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Plenilunio di marzo: perché si chiama Luna del Verme

Luna Piena del Lupo il 3 gennaio 2026, a che ora vedere il primo plenilunio dell’anno e perché si chiama cosìAlle 11:03 del 3 gennaio si verificherà la Luna Piena del Lupo, la prima del nuovo anno, che diventerà visibile nei cieli italiani a partire dalle...

La Luna Piena della Neve brilla stanotte 1° febbraio 2026: a che ora vederla e perché si chiama cosìLa sera di domenica 1 febbraio 2026 i cieli d'Italia saranno illuminati dalla splendida Luna Piena della Neve, il secondo plenilunio dell'anno.

Full Worm Moon Explained | The Last Full Moon of Winter | March 3

Tutto quello che riguarda Plenilunio di.

Temi più discussi: La Luna Piena del Verme illumina il cielo di marzo e annuncia la primavera; La Luna Piena Rossa del 3 marzo 2026 promette grande purificazione interiore (soprattutto per 4 segni); Luna del Verme 2026, il plenilunio tinge di rosso il cielo di marzo; Arriva la Luna Piena di Sangue con eclissi lunare totale il 3 marzo: quando vederla, la diretta dall'Italia.

Luna di Sangue del 3 marzo 2026: la luna piena che chiude un capitolo karmicoIl 3 marzo 2026, in occasione della Luna Piena in Vergine, si verificherà un’eclissi totale lunare e assisteremo alla cosiddetta Luna di Sangue. Scopri il significato astrologico e gli effetti di ques ... virgilio.it

Luna del Verme 2026, il plenilunio tinge di rosso il cielo di marzo3 marzo 2026 all’insegna della Luna del Verme ed eclissi totale. Il plenilunio si tinge di rosso e regala uno spettacolo celeste senza pari. siviaggia.it

Ringrazio il blog poetico Plenilunio e Emanuela Sica per questa ulteriore sorpresa! Collage di Emanuela Sica - facebook.com facebook

Roma, 1 febbraio 2026, a 6 ore dal plenilunio di febbraio, la Luna sorge dai Monti Lucretili. Nel panorama capitolino, la cupola emisferica del Pantheon (118-125 d.C.), e quella col lanternino elicoidale di Sant'Ivo alla Sapienza (1642-1660), capolavoro di Fr x.com