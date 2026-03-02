Plants vs Zombies Garden Warfare | EA chiude i server su PlayStation 3

Electronic Arts ha comunicato la chiusura dei server online di Plants vs. Zombies: Garden Warfare su PlayStation 3. La decisione riguarda esclusivamente questa piattaforma e interessa la versione multiplayer del gioco. La chiusura è stata annunciata senza indicazioni sui tempi precisi, lasciando i giocatori senza accesso alle modalità online. La decisione riguarda solo la versione per PlayStation 3 e non altre piattaforme.

VideoGiochi News Videogiochi Electronic Arts ha annunciato la chiusura dei server online di Plants vs. Zombies: Garden Warfare su PlayStation 3, segnando l’inizio della fine per uno degli spin-off multiplayer più apprezzati della celebre serie. La disattivazione dei servizi online è prevista per il 28 aprile 2026, data dopo la quale non sarà più possibile accedere alle modalità multiplayer su questa piattaforma. La notizia non è stata accompagnata da un comunicato ufficiale tradizionale, ma è emersa attraverso un aggiornamento della pagina di supporto di Electronic Arts dedicata alla dismissione dei servizi online. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

