Più di 60mila alberi e arbusti nei Comuni fuori Milano grazie al Pnrr

Sono iniziati i lavori per piantare oltre 60.000 alberi e arbusti in 19 Comuni della provincia di Milano. I cantieri sono stati avviati grazie ai fondi del Pnrr, coinvolgendo diverse amministrazioni locali. Le operazioni riguardano la piantumazione di piante e arbusti in aree pubbliche di proprietà comunale. L’intervento mira a valorizzare il patrimonio verde della zona, coinvolgendo diverse comunità.

Partiti i cantieri per piantumare piante e arbusti in 19 Comuni della Città metropolitana di Milano, grazie al Pnrr. Si tratta di due progetti per la forestazione urbana e periurbana su 62,51 ettari di territorio, che prevedono la piantagione di mille piante e arbusti per ettaro, con un finanziamento di quasi 3 milioni di euro. Con il primo progetto si interviene con 30.120, tra piante e arbusti, in cinque Comuni: Casorezzo, Locate Triulzi, Peschiera Borromeo, Pozzo d'Adda e San Colombano al Lambro. Si sono individuate nuove aree per la forestazione urbana appartenenti ad ambiti agricoli, situate al margine dell'edificato, in prossimità di linee d'acqua e all'interno di parchi territoriali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

