pistoia nella questura saranno realizzate due sale per le vittime di violenza

A Pistoia, nella questura saranno create due sale dedicate alle vittime di violenza. La decisione è stata formalizzata con la firma di un protocollo d’intesa tra la Fondazione Caript e le autorità locali. Le nuove strutture saranno allestite all’interno della questura per offrire un supporto più adeguato alle persone coinvolte in situazioni di violenza. La realizzazione delle sale è prevista nei prossimi mesi.

Pistoia, 2 marzo 2026 - È stato sottoscritto oggi il protocollo d'intesa tra la Fondazione Caript e la Questura di Pistoia per realizzare, all'interno degli Uffici della Polizia di Stato di Pistoia, una sala ascolto e una sala audizioni protette dedicate alle vittime di violenza di genere, minori e altri soggetti in condizione di particolare vulnerabilità. «Oggi è un giorno veramente importante e speciale per l'intera Collettività della Provincia di Pistoia – dichiara il Questore di Pistoia Marco Dalpiaz- grazie all'importante collaborazione della Fondazione Caript, che ringraziamo con sinceri sentimenti, e all'impegno economico che si è...

