Pisani intrappolati a Dubai | Un boato e poi tanta paura Noi spettatori impotenti

Un gruppo di italiani rimasti a Dubai descrive la scena dopo un forte boato che ha scosso la città. Dalla finestra del loro appartamento al 17° piano, osservano il fumo che si alza dall’aeroporto, distante circa sei chilometri. Le strade sono deserte e regna un senso di paura tra chi assiste impotente alla situazione, senza poter intervenire direttamente.

di Enrico Mattia Del Punta "Siamo impauriti, le strade sono vuote, da casa mia al 17esimo piano vedo il fumo alzarsi dall'aeroporto di Dubai a 6 km di distanza. Siamo spettatori impotenti". Così Arti Jaupi (foto), dell'associazione Cim Parapendio di Pisa, raggiunto telefonicamente, racconta quanto sta accadendo a Dubai, dove è rimasto bloccato insieme a un parente dopo l'attacco su larga scala all'Iran da parte degli Usa e di Israele e la successiva risposta iraniana con il lancio di droni anche verso gli Emirati. Jaupi si trova a circa 6 chilometri dallo scalo che sarebbe stato colpito, ospite a casa di amici, al 17esimo piano di un edificio.