Nella partita tra Pisa e Bologna, Hiljemark ha dichiarato che questa è la sua ultima opportunità di salvare la squadra. La sfida, prevista per il posticipo del lunedì, vede i nerazzurri affrontare gli emiliani in una fase decisiva del campionato. La partita si svolgerà in uno stadio che ospita un match importante per entrambe le squadre.

In uno dei posticipi del lunedì c'è in programma la sfida tra i nerazzurri e gli emiliani, in fase di rilancio dopo un periodo di crisi Nella ventisettesima giornata di campionato, il Pisa si gioca molte delle ultime possibilità di salvezza nella sfida contro il Bologna: solo un successo può tenere in corsa i toscani per un traguardo che sembra davvero molto lontano. Scopriamo pronostico e quote di Pisa-Bologna in programma lunedì 2 marzo alle ore 18.30. Il Pisa con il cambio in panchina tra Gilardino e Hiljemark sperava di cambiare la tendenza ma il nuovo allenatore ha conquistato un solo punto in tre partite grazie al pareggio contro il Verona(0-0). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pisa-Bologna, per Hiljemark c'è già l'ultima chance salvezza: il pronostico

Pisa-Parma, sfida salvezza già decisiva? Il pronosticoPISA, ITALY - NOVEMBER 7: M'Bala Nzola of Pisa Sporting Club reacts during the Serie A match between Pisa SC and US Cremonese at Arena Garibaldi on...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pisa Bologna.

Temi più discussi: Pronostico Pisa-Bologna quote 27ª giornata Serie A; Hiljemark presenta Pisa-Bologna; Vigilia di Pisa-Bologna, Hiljemark: Il modulo non è importante, ci manca l'ultimo passo da fare; Vigilia di Pisa-Bologna, Hiljemark: Atteggiamento e crescita. Sappiamo come affrontare gli avversari.

Pisa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 27ª giornata di campionato gli emiliani di Vincenzo Italiano fanno visita ai toscani di Oscar Hiljemark alla Cetilar Arena ... tuttosport.com

Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Bologna: «Abbiamo 3 assenze, il calcio sa essere anche crudele. Mi ero arrabbiato per un motivo»Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Bologna: le parole del tecnico dei toscani alla vigilia del match della 27^ giornata di Serie A 2025/26 La conferenza stampa di Oscar Hiljemark alla vigilia di Pis ... calcionews24.com

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Pisa- #Bologna x.com

Hiljemark alla vigilia di Pisa Bologna Le sue parole in conferenza facebook