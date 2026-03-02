Pisa-Bologna lunedì 02 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Rossoblù favoriti

Lunedì 2 marzo 2026 alle 18:30 si affrontano Pisa e Bologna all'Arena Garibaldi. Il Pisa cerca di reagire a un periodo difficile, mentre il Bologna si presenta come favorito secondo le quote. Le formazioni sono state annunciate e i pronostici indicano i rossoblù come possibili vincitori. La partita rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di cambiare rotta.

Il Pisa attende il Bologna lunedì pomeriggio all’Arena Garibaldi nella speranza di trovare una reazione al prolungato momento negativo e per risollevarsi. I nerazzurri sono sempre ultimi insieme al Verona ma ora molto staccati da tutte le altre e la retrocessione appare sempre più probabile. La formazione toscana ha vinto solo una delle prime 26. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

