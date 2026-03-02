Oggi alle 18:30 all’Arena Garibaldi si gioca Pisa-Bologna, una partita che vede in campo Hiljemark, in una sfida importante contro l’Europa di Italiano. La sfida rappresenta l’ultima occasione per entrambe le squadre di ottenere punti e cambiare il corso della stagione. La partita si svolge in un’atmosfera di attesa e tensione, con tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo 2026, il fischio d’inizio alle ore 18:30 aprirà le danze del pre-serale all’ Arena Garibaldi, teatro di una sfida che mette a confronto due poli opposti della parabola agonistica stagionale. Il Pisa, mestamente ancorato all’ultimo posto in graduatoria in coabitazione con il Verona, vive una congiuntura sportiva drammatica: il pesante ko nel “Derby dell’Arno” contro la Fiorentina ha certificato una crisi che dura da ben 15 giornate senza successi. L’avvicendamento in panchina tra Alberto Gilardino e Oscar Hiljemark non ha, finora, prodotto lo shock desiderato; al contrario, il tecnico danese ha raccolto un solo punto in tre uscite, palesando un’impasse tattica che vede i nerazzurri fragili in retroguardia ( 43 reti subite ) e sterili in fase realizzativa, con appena 20 gol all’attivo in 26 turni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Pisa-Bologna: l’ultima spiaggia di Hiljemark contro l’Europa di Italiano

Pisa-Bologna, per Hiljemark c'è già l'ultima chance salvezza: il pronostico

