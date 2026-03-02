Il Bologna di Vincenzo Italiano ottiene la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni battendo il Pisa per 1-0. La partita si svolge a Pisa il 2 marzo 2026, con un gol decisivo di Odgaard che permette ai rossoblù di conquistare i tre punti in trasferta. La sfida si conclude con il Bologna che porta a casa il risultato positivo.

Pisa, 2 marzo 2026 – Quinta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per il Bologna di Vincenzo Italiano, che passa anche a Pisa. E lo fa al termine di una partita complicata, dove prende un palo con Castro ma rischia anche di prendere gol (super Skorupski). Al 90’ una staffilata di Odgaard all’incrocio dei pali mette tutti d’accordo. Castro prende un palo. Il Pisa si presenta con il tandem Moreo-Durosinmi in attacco, in mediana tocca all’ex Aebischer. Nel Bologna poche rotazioni visto il momento positivo: Castro davanti, Bernardeschi vince il ballottaggio con Orsolini, Cambiaghi quello con Rowe. Partita bloccata nei primi 20’, poi una chance per la squadra di casa: Marin pennella con il destro per l’inserimento sul secondo palo di Leris, che per centimetri non trova l’impatto con la palla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pisa-Bologna 0-1, un gioiello di Odgaard fa volare i rossoblù

Al Bologna non è più intoccabile, l’Inter si fionda sul gioiello rossobluL’Inter ha messo nel mirino un calciatore del Bologna in vista della prossima stagione con i nerazzurri pronti a chiudere il colpo nel 2026.

Crisi Bologna, ne approfitta il Milan: assalto al gioiello rossobluProfonda crisi per il Bologna che, con la sconfitta interna contro la Fiorentina, ha detto addio probabilmente alle speranze di centrare la...

Una raccolta di contenuti su Pisa Bologna.

Temi più discussi: Pisa-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Pisa-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Cronaca Pisa - Bologna - Live: la partita in diretta; Serie A, Fiorentina-Pisa 1-0 e Bologna-Udinese 1-0. HIGHLIGHTS.

Pisa – Bologna 0-1 cronaca e highlights: Skorupski para e Odgaard spacca la porta! – VIDEOIl Bologna vince di misura nel finale contro il Pisa grazie ad un siluro dalla distanza di Odgaard che manda un forte messaggio ad Italiano, decisivi anche i miracoli di un perfetto Skorupski; qui tro ... generationsport.it

Pagelle Pisa-Bologna 0-1, i voti della sfida: Odgaard la decide all’ultimoI voti di Pisa-Bologna, partita valida per la giornata numero 27 del campionato di Serie A con una grave insufficienza ... calciomercato.it

Odgaard butta giù la porta del Pisa al 90'!! Vantaggio Bologna - facebook.com facebook

Le ufficiali di Pisa-Bologna Orsolini parte ancora dalla panchina x.com