Nel match tra Pisa e Bologna, i rossoblù conquistano la vittoria nel recupero grazie a un gol di Jens Odgaard al minuto 90. La partita, valida per la 27ª giornata di Serie A, si conclude con il punteggio di 1-0. L'incontro si svolge all'Arena Garibaldi, con il Bologna che porta a casa i tre punti nel finale.

Il Bologna supera il Pisa al 90' con una rete di Jens Odgaard nella gara valida per la 27ma giornata di serie A giocata all'Arena Garibaldi. La squadra di Italiano firma così la terza vittoria consecutiva e mantiene l'ottavo posto in classifica a otto punti dalla zona europea. Il Pisa alla 14ma sconfitta consecutiva resta all'ultimo posto a 15 punti insieme al Verona.

© Lapresse.it - Pisa-Bologna 0-1, i rossoblu la decidono nel recupero

Verona-Bologna 2-3, vittoria in rimonta per i rossoblù nel match di recuperoIl Bologna si impone per 3-2 in rimonta in casa del Verona, nel recupero della 16a giornata di Serie A.

Baturina con un lampo riprende il Bologna nel recupero, gol e rimpianti tra Udinese e Pisa: finisce 2-2Un golazo di Baturina permette al Como di pareggiare nel recupero ed evitare la sconfitta in casa contro il Bologna dopo il vantaggio di Cambiaghi.

