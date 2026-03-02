PIL e Indebitamento delle Amministrazioni Pubbliche | Dati 2025

Secondo i dati pubblicati nel 2025, il prodotto interno lordo e il livello di indebitamento delle amministrazioni pubbliche vengono aggiornati annualmente. I numeri forniti mostrano le cifre ufficiali relative alla crescita economica e alla situazione finanziaria delle istituzioni pubbliche. Le statistiche sono state diffuse da fonti ufficiali e si riferiscono a dati recenti, fornendo un quadro preciso della situazione economica del paese.

