Pesaresi negli Emirati Missili sopra la testa Strade senza un’anima E noi tappati in casa

Un gruppo di residenti descrive la propria esperienza negli Emirati, riferendo di aver visto missili passare nel cielo mentre tornavano a casa. Raccontano di strade vuote e prive di vita, e di sentirsi costretti a rimanere in casa a causa delle minacce. La descrizione si concentra sugli avvenimenti che hanno coinvolto queste persone e sulle condizioni del quartiere.

Dubai, 2 marzo 2026 – “Ieri pomeriggio stavamo rientrando a casa quando abbiamo visto passare sopra la testa alcuni missili. Ero con mio marito e con mia figlia di 12 anni – racconta con voce calma l’imprenditrice pesarese Emanuela Palma –. Devo dire che non è piacevole, anzi. Anche perché mia figlia ha iniziato a fare domande e questa notte l’abbiamo fatta dormire in mezzo a noi per tranquillizzarla”, racconta. Emanuela Palma vive a Dubai nel Golfo Persico da ormai diversi anni ed ha casa vicino alla “Vela”, l’edificio immagine della capitale degli Emirati Arabi. Quando Stati Uniti e Israele hanno sferrato l’attacco all’Iran, Emanuela Palma – i genitori vivono in piazzale Innocenti – si trovava in barca ed era vicina alle coste proprio dell’Iran: per questo ha visto passare i missili diretti verso Dubai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

