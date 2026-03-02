Persiste il digiuno dai tre punti | la vittoria manca da 14 giornate Sansepolcro con la pareggite Vitiello riacciuffa la gara
Il match tra Sansepolcro e San Donato Tavarnelle si è concluso con un pareggio di 1-1, lasciando il risultato invariato da 14 giornate. La squadra di casa, nel 4-2-3-1, ha schierato Bambara tra i pali e ha effettuato diversi cambi nel secondo tempo, mentre Vitiello ha segnato il gol che ha riacciuffato la partita nel finale. La situazione di stallo prosegue, senza vittorie per il team locale da diverse settimane.
SANSEPOLCRO 1 SAN DONATO TAVARNELLE 1 SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Brizzi, Baraboglia, Adreani, Cerbella (44’ st Salvadori); Gennaioli (38’ st Barculli), Massai; Belli, Omohonria, Di Paola (1’ st Vitiello); Bocci (29’ st Alagia). All. Mario Palazzi. SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Neri; Croce, Alfani, Morelli; Pecchia (42’ st Sardilli), Mignani, Falconi (29’ st Calonaci), Torrini; Nardella (45’ st Leonardi), Perugi (31’ st Ronci); Lomangino. All. Vitaliano Bonuccelli (squalificato, in panchina Luca Corbucci). Arbitro: Davide Testoni di Ciampino. Reti: 24’ pt Perugi (SDT), 17’ st Vitiello (S). SANSEPOLCRO - Un pareggio che allunga a 14... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie D: l’allenatore dei bianconeri ritrova i suoi attaccanti in una gara fondamentale. Il Sansepolcro non può fallire con il Camaiore. Ciampelli lancia dall’inizio Vitiello e BelliSANSEPOLCRO Il Sansepolcro conclude l’andata del campionato in Versilia, dove a distanza di 51 lunghi anni ritrova sulla sua strada il Camaiore,...
