Persiste il digiuno dai tre punti | la vittoria manca da 14 giornate Sansepolcro con la pareggite Vitiello riacciuffa la gara

Il match tra Sansepolcro e San Donato Tavarnelle si è concluso con un pareggio di 1-1, lasciando il risultato invariato da 14 giornate. La squadra di casa, nel 4-2-3-1, ha schierato Bambara tra i pali e ha effettuato diversi cambi nel secondo tempo, mentre Vitiello ha segnato il gol che ha riacciuffato la partita nel finale. La situazione di stallo prosegue, senza vittorie per il team locale da diverse settimane.