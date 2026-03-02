Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | BANDI ancora aperti in alcune Università

Alcune università hanno ancora bandi aperti per i percorsi abilitanti 60, 36 e 30 CFU dell’anno accademico 202526. Entro il 30 giugno bisogna presentare la domanda per la prima fascia GPS, data che imporrà una programmazione serrata per il completamento del tirocinio e le procedure di inserimento. Le settimane che precedono questa scadenza saranno decisive per i candidati interessati.

Università LUMSA – Formazione docenti 2025/2026, iscrizioni al via: percorsi da 60 e 30 CFU in un momento chiave per la scuolaNe parliamo con la prof. Gabriella Agrusti Dal 13 febbraio al 5 marzo 2026 saranno aperte le iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per i docenti della scuola seconda ... orizzontescuola.it

Nuove edizioni dei percorsi da 60, 36, 30 CFU e 30 cfu ex art.13 con Eurosofia e E-Sofia, aggiornamento bandiAnief, grazie alla convenzione con gli enti Eurosofia e E-Sofia, offre il suo supporto a tutti coloro che desiderano abilitarsi ad una classe di concorso a tutti coloro che sono già in possesso di abi ... orizzontescuola.it

GPS 2026: i laureandi iscritti ai percorsi abilitanti possono inserirsi con riserva in I fascia, purché l’abilitazione sia conseguita entro il 30 giugno [FAQ e chiarimenti] #GPS2026 #GPS #percorsiabilitanti #FAQ - facebook.com facebook

