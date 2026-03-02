Perché mio figlio ha spesso gli occhi arrossati?

Una madre si rivolge chiedendo spiegazioni sul motivo per cui il suo bambino di cinque anni presenta frequentemente occhi arrossati e lacrimanti, soprattutto in ambienti chiusi. La donna desidera comprendere le ragioni di questo problema che si manifesta spesso e senza indicare altre circostanze o eventuali condizioni. La richiesta mira a ottenere informazioni chiare e dirette sul problema.

Buongiorno, le scrivo perché il mio bambino di 5 anni ha spesso occhi arrossati e che lacrimano, soprattutto in ambienti chiusi. Quale potrebbe essere la causa? Un'allergia? La ringrazio molto. Buongiorno signora, in questi casi consiglio sempre una visita dal pediatra o, in caso di episodi molto frequenti, anche un consulto oculistico.

