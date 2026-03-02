Perché mio figlio ha spesso gli occhi arrossati?

Una madre scrive per chiedere perché il suo bambino di cinque anni presenta frequentemente occhi arrossati e lacrimanti, in particolare in ambienti chiusi. La richiesta riguarda le cause di questo problema che si manifesta con frequenza e senza specificare eventuali trattamenti o diagnosi precedenti. La comunicazione si concentra sul problema di salute del bambino e sulla sua ripetitività.

Buongiorno, le scrivo perché il mio bambino di 5 anni ha spesso occhi arrossati e che lacrimano, soprattutto in ambienti chiusi. Quale potrebbe essere la causa? Un'allergia? La ringrazio molto. Buongiorno signora, in questi casi consiglio sempre una visita dal pediatra o, in caso di episodi molto frequenti, anche un consulto oculistico. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

