Una madre ha scritto per chiedere spiegazioni sul motivo per cui il suo bambino di cinque anni presenta frequentemente occhi arrossati e lacrimanti, soprattutto in ambienti chiusi. La richiesta riguarda direttamente il problema del bambino, senza ulteriori dettagli o ipotesi sulle cause. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla descrizione del sintomo e sulla situazione in cui si verifica.

Buongiorno, le scrivo perché il mio bambino di 5 anni ha spesso occhi arrossati e che lacrimano, soprattutto in ambienti chiusi. Quale potrebbe essere la causa? Un'allergia? La ringrazio molto. Buongiorno signora, in questi casi consiglio sempre una visita dal pediatra o, in caso di episodi molto frequenti, anche un consulto oculistico.

