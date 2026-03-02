Il circuito di Melbourne si prepara ad accogliere il primo Gran Premio della stagione di Formula 1 dopo la pausa invernale e le tre sessioni di test svolte. La gara rappresenta una delle sfide più impegnative per le monoposto nuove, grazie alle sue caratteristiche tecniche e alle condizioni del tracciato. Piloti e team sono pronti per affrontare questa prima prova ufficiale del campionato.

Con una breve pausa invernale alle spalle e tre sessioni di test completate, la Formula 1 si appresta a inaugurare un mondiale ricco di novità tecniche e interrogativi sulla gestione energetica delle power unit. Le risposte inizieranno nel prossimo weekend, quando Melbourne offrirà una prima fotografia critica delle prestazioni del sistema di propulsione e della strategia di rigenerazione energetica. La pista di Albert Park presenta una delle medie orarie più elevate della stagione, con una stima intorno ai 253 kmh nella configurazione di pole position dello scorso anno, anche se il carico aerodinamico è variabile. In questa cornice l’ala mobile è ammessa in cinque punti, aumentando le possibilità di intervento dinamico sull’energia durante il giro e richiedendo una gestione accurata della potenza erogata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Perché il circuito di Melbourne è la sfida più estrema per la nuova F1

