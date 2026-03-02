Perché i nuovi gangster – Trump e Netanyahu – odiano i bambini il futuro e la vita

Nell’ultima escalation di violenza, un episodio particolarmente crudele ha coinvolto le azioni di due leader politici, uno statunitense e uno israeliano. Durante il conflitto, sono stati colpiti obiettivi civili e bambini sono rimasti vittime dei combattimenti. La guerra ha portato a un aumento delle vittime innocenti, con immagini di bambini feriti che sono circolate sui media internazionali.

L’episodio più significativo dell’ ultima sanguinosa guerra scatenata dalla nefasta coppia di pazzi criminali che hanno preso le redini dell’Occidente, Donald Trump e Benjamin Netanyahu è costituito dal massacro di 148 bambine, bombardate nella loro scuola elementare “Shajareye Tayabeh” nei pressi di Hormozgan. A Trump e Netanyahu non frega assolutamente nulla del popolo e delle donne iraniane. Sono gangster e terroristi che minacciano, sequestrano e liquidano i governi altrui per impossessarsi delle risorse e imporre il loro arbitrio imperialista, violando ogni norma internazionale di carattere fondamentale. Si tratta di un nuovo nazifascismo del Terzo Millennio che va rovesciato al più presto prima che sprofondi il mondo nel baratro della Terza Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

