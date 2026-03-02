Perché Alfonso Signorini ha lasciato la direzione di Chi

Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato la direzione del settimanale “Chi”. In un lungo editoriale, ha scritto un messaggio di saluto rivolto ai lettori. La sua decisione di lasciare il ruolo è stata comunicata pubblicamente attraverso questo testo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi dietro questa scelta.