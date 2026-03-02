Perché Alfonso Signorini ha lasciato la direzione di Chi
Alfonso Signorini ha annunciato di aver lasciato la direzione del settimanale “Chi”. In un lungo editoriale, ha scritto un messaggio di saluto rivolto ai lettori. La sua decisione di lasciare il ruolo è stata comunicata pubblicamente attraverso questo testo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi dietro questa scelta.
Un lungo editoriale per salutare tutti i suoi lettori. Il motivo? Uno solo: Alfonso Signorini ha lasciato la direzione del settimanale "Chi". Il giornalista (61 anni), direttore responsabile dal 2006 al 2023, poi direttore editoriale, ha parlato di scelta condivisa col Gruppo Mondadori e maturata.
Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi. "Decisione maturata da anni". E il caso Corona? "Non l'ha influenzata"Milano, 2 marzo 2026 – Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi, il settimanale di cronaca rosa e gossip del gruppo Mondadori.
Alfonso Signorini saluta Chi e lascia la direzione editoriale, ma il caso Corona "non ha influenzato"
