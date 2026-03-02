Un ragazzo ubriaco di felicità esprime con entusiasmo il suo desiderio di vivere il momento presente, gridando “Buongiorno mondo nuovo”. Le sue parole si uniscono a un clima di attesa e di sfida, mentre il sistema khameneista si prepara a mettere alla prova i propri piani per la sopravvivenza. La scena cattura un istante di tensione e speranza, tra parole e atteggiamenti.

I falò, i balli, i canti nelle strade iraniane: Khamenei è morto. “Non dimenticheremo mai dove eravamo il 28 febbraio del 2026”, ci dicono, bucando il blackout “Buongiorno mondo nuovo – grida un ragazzo ubriaco di felicità – se è un sogno non mi voglio svegliare”. E’ notte, le indiscrezioni e le smentite si rincorrono da ore e le luci pulsano nelle case che non riescono a prendere sonno. “E’ morto, Khamenei è morto”, sussurrano le prime voci, incredule, quasi strozzate. Poi il brusio s’ingrossa, nei palazzoni sgraziati di Teheran la gente spalanca le finestre e si affaccia per battere le mani, schioccare le dita e gridare “è morto” più forte che mai. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Per il sistema khameneista è il momento di mettere alla prova i piani per la sopravvivenza

Il 2026 potrebbe mettere alla prova la resilienza delle aziende italiane in un contesto economico incertoIl 2026 si prospetta come un anno di grande tensione per le imprese italiane, segnato da una crescita economica stazionaria e da un clima di...

Diventato virale sui social, il test suggerisce un modo semplice per mettere alla prova l’attenzione del partner e il suo coinvolgimento nella relazione. Alla base, una teoria scientificamente validata che può svelare molto sul benessere della coppiaMai sentito parlare di Bird Theory? Per chi ancora non lo sapesse, la curiosa espressione fa riferimento a una pratica, divenuta popolare sui social,...