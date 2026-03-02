Peppa Pig educa all’inclusione | la diagnosi di sordità per George al centro della nuova stagione dall’8 marzo su Rai YoYo

Da questa settimana, su Rai YoYo, tornano i nuovi episodi di Peppa Pig incentrati sull’inclusione. Tra le storie, si approfondisce la diagnosi di sordità parziale di George e il suo utilizzo di un apparecchio acustico. La serie continua a trattare temi legati alla diversità, mostrando come i personaggi affrontano le differenze con semplicità e naturalezza.

