Pensionato trovato mummificato nella propria abitazione | tragedia a Prato

Un pensionato di 85 anni è stato scoperto senza vita nella sua abitazione a Prato. La sua morte risalirebbe a diversi mesi fa, secondo quanto riferito dagli agenti della polizia locale e dai sanitari intervenuti sul posto. Il corpo è stato trovato in stato di mummificazione, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La scoperta è avvenuta stamattina, 2 marzo.

Un uomo di 85 anni sarebbe stato trovato privo di vita a Prato, stamani 2 marzo. Ma la dipartita risalirebbe a quanto pare a diverso tempo fa, perché il cadavere sarebbe stato trovato mummificato dagli agenti della polizia locale e dai sanitari. L'episodio è avvenuto in via Donatello: tutto è iniziato a quanto pare dalla segnalazione di alcuni residenti, i quali hanno riferito di sentire ormai da giorni un odore particolarmente forte provenire dall'appartamento del pensionato e di non vederlo dallo scorso autunno. Sul posto è quindi giunta la polizia locale, insieme a un'ambulanza che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Tragedia in Brianza: 29enne trovato morto nella propria auto Tragedia della solitudine a Legnano. Uomo trovato semi mummificato in casa, era morto da almeno venti giorniLegnano (Milano), 25 febbraio 2026 – Era ormai in fase di premummificazione il corpo rinvenuto dai carabinieri sabato scorso, dopo che i vicini di...