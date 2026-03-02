Peccioli | il borgo toscano che ha trasformato i rifiuti in arte

Nel borgo toscano di Peccioli, situato nella Valdera pisana tra vigneti e uliveti, un progetto speciale ha preso forma: i rifiuti vengono riutilizzati per creare opere d’arte. La comunità locale ha avviato un’iniziativa che coinvolge artisti e cittadini, trasformando materiali di scarto in installazioni artistiche visibili in tutto il paese. Questa attività ha attirato attenzione e visitatori da fuori regione.

Nel cuore della Valdera pisana, tra dolci colline punteggiate da vigneti e uliveti, si nasconde un esperimento sociale che sfida ogni logica convenzionale. Peccioli, borgo medievale di poco meno di cinquemila abitanti, ha compiuto l'impensabile: trasformare una discarica di rifiuti in motore economico e culturale, dimostrando che sostenibilità ambientale e bellezza artistica possono convivere in perfetta armonia. La storia di questa straordinaria metamorfosi inizia negli anni Ottanta, quando la frazione di Legoli si trovava a fronteggiare un'emergenza ambientale: una discarica non gestita che raccoglieva i rifiuti di sei comuni circostanti. Dove altri avrebbero visto solo degrado, l'amministrazione locale guidata da Renzo Macelloni, sindaco ininterrottamente dal 2014 ma già attivo dal 1988, ha intravisto un'opportunità.