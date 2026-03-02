Pd Frosinone la fiuggina Sara Battisti eletta Presidente provinciale

Durante l’assemblea provinciale del Partito Democratico di Frosinone, tenutasi domenica presso le Terme di Pompeo, è stata eletta come nuova presidente Sara Battisti, proveniente dalla frazione di Fiuggi. La riunione ha visto la partecipazione dei membri del partito che hanno approvato la nomina dei nuovi vertici. La scelta si è conclusa con la formalizzazione della candidatura di Battisti alla guida del partito a livello provinciale.

L'Assemblea Provinciale del Partito Democratico della Federazione di Frosinone, riunitasi nella giornata di domenica presso le Terme di Pompeo, ha definito i suoi nuovi vertici. Achille Migliorelli è stato eletto nuovo Segretario provinciale, mentre la consigliera regionale fiuggina Sara Battisti.