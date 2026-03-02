Nel settore dei computer, i modelli entry-level sotto i 500 dollari potrebbero scomparire nei prossimi anni. La carenza di RAM continua a rappresentare un problema persistente, influenzando in modo particolare i consumatori che cercano dispositivi economici. Questa situazione riguarda specificamente i PC di fascia più bassa, dove le limitazioni tecniche sono evidenti.

la carenza di RAM continua a pesare sui consumatori, interessando in modo particolare il mercato dei PC entry-level, ovvero i modelli con prezzo inferiore a 500 dollari. le scorte limitate di RAM e di memoria di massa hanno provocato un aumento dei costi di componenti essenziali come RAM, SSD, GPU e sistemi preassemblati. la domanda proveniente dai data center basati su intelligenza artificiale rappresenta la leva trainante di questa dinamica, con la prospettiva di una riduzione progressiva dell’offerta di PC economici e riflessi sui prezzi finali per gli utenti. secondo Gartner, entro il 2028 la fascia di PC entry-level con prezzo al di sotto di 500 dollari potrebbe non essere più disponibile. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pc entry-level sotto i 500 dollari potrebbero sparire tra pochi anni

