Pavesio | Yamaha ha una montagna

Durante una giornata di gara in Thailandia, Yamaha ha incontrato diverse difficoltà, evidenziando le sfide che affronta nel campionato MotoGP di quest’anno. La squadra ha mostrato criticità durante le sessioni di qualifiche e la corsa, sottolineando le problematiche tecniche e di competitività. La situazione ha portato a una rapida analisi interna all’interno del team, focalizzata sulle aree da migliorare.

Una giornata di gara in Thailandia ha messo in evidenza le difficoltà di Yamaha nel contesto attuale del mondiale MotoGP, accelerando una riflessione interna e una serie di decisioni mirate a riposizionare il progetto. L’esito della corsa ha evidenziato la necessità di interventi strutturali e di una gestione più energica dello sviluppo tecnico, nel rispetto dell’impegno di tutto il team. Durante l’evento di Buriram, i quattro piloti ufficiali Yamaha hanno occupato posizioni allineate tra gli ultimi cinque, segnando una giornata particolarmente critica. Per rispondere a questo contesto, sono state adottate due misure senza precedenti: divieto ai piloti di parlare ai media subito dopo la gara e l’intervento diretto del direttore generale a fornire spiegazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

