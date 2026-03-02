Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri assenti ai Mondiali Diverse le defezioni di peso

Da oasport.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Charléne Guignard e Marco Fabbri non parteciperanno ai Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2026, che si tengono a Praga dal 24 al 29 marzo 2029. La loro assenza si aggiunge a diverse altre defezioni di rilievo tra gli atleti iscritti alla competizione. La manifestazione si svolge nella capitale ceca e vede la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale.

Una rinuncia di peso. Charléne Guignard e Marco Fabbri non prenderanno parte ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, evento quest’anno in scena a Praga, in Repubblica Ceca, dal 24 al 29 marzo 2029. La notizia è arrivata attraverso il portale ufficiale dell’International Skating Union, in cui i veterani della Nazionale azzurra compaiono solo in qualità di sostituti. A partire alla volta della rassegna iridata saranno dunque Victoria Manni-Carlo Roethlisberger. La seconda coppia sarà invece rappresentata dai giovani Isabella Paolino-Andra Tuba, al secondo evento di prima fascia di questa annata sportiva (nonché al debutto assoluto nella competizione) dopo la qualificazione olimpica disputata a Pechino lo scorso mese di settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

pattinaggio di figura guignard fabbri assenti ai mondiali diverse le defezioni di peso
© Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri assenti ai Mondiali. Diverse le defezioni di peso

Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri quinti nella prima provaStati Uniti subito in testa, Italia quinta davanti alla Georgia – e può essere importante -, ottimo inizio di Francia, Gran Bretagna e Canada.

Leggi anche: LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri per una medaglia

Aggiornamenti e notizie su Pattinaggio di.

Temi più discussi: Guignard-Fabbri spettacolari sulle note di 'La cura per me' di Giorgia: rivivili!; Milano Cortina 2026. Pattinaggio di figura, al galà la cura di Charlène Guignard e Marco Fabbri; Pattinaggio di figura Danza su ghiaccio; Gala di pattinaggio alle Olimpiadi, passerella finale anche per l'IceLab.

Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri assenti ai Mondiali. Diverse le defezioni di pesoUna rinuncia di peso. Charléne Guignard e Marco Fabbri non prenderanno parte ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura, evento quest’anno in ... oasport.it

pattinaggio di pattinaggio di figura guignardLIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri quinti! Cizeron/Fournier Beaudry vincono il primo roundCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.57: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il programma corto ... oasport.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.