Pasdaran | Colpito l’ufficio di Netanyahu

I Pasdaran dell’Iran dichiarano di aver colpito l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale in cui si precisa che l’attacco è stato eseguito con successo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o conseguenze immediati dell’azione. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità coinvolte non hanno ancora rilasciato ulteriori commenti.

I Pasdaran dell’Iran affermano di aver attaccato l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu. In una dichiarazione ripresa dalla agenzie di stampa di Teheran, i Guardiani della rivoluzione rivendicano di “aver preso di mira l’ufficio del premier criminale del regime sionista e il quartier generale del comandante dell’Aeronautica del regime”. Nell’attacco sarebbero stati usati missili Kheibar. “Ora, il destino del Primo Ministro del regime sionista è avvolto nell’incertezza”, scrive l’agenzia semi ufficiale di stampa Tasnim, legata al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Iran colpito, i pasdaran minacciano l'operazione "più feroce" contro Israele e Usa. Pahlavi ringrazia TrumpI pasdaran, le Guardie rivoluzionarie iraniane, hanno annunciato che lanceranno l'operazione «più feroce» della storia contro Israele e le basi...

Acerra, furia all'Ufficio Tributi: impiegato colpito con una testata dopo lite su cartella esattorialeMomenti di tensione ieri presso l'Ufficio Tributi di Acerra, in via Marconi, dove si è verificata un'aggressione ai danni di un dipendente comunale.

