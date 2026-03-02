Durante una manifestazione in piazza San Pietro, il Papa ha descritto la guerra come una voragine, rivolgendosi ai presenti con un appello alla pace. La sua preoccupazione per i conflitti si è ripetuta anche nel corso di una visita pomeridiana a una parrocchia, dove ha ribadito l'importanza di trovare soluzioni pacifiche. Le sue parole sono state un richiamo pubblico all’unità e alla fine delle ostilità.

Doppio appello per la pace: la guerra è una voragine ha detto in piazza San Pietro, Papa Leone, ribadendo preoccupazione anche durante la visita pomeridiana ad una parrocchia. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Papa Leone: la guerra è una voragine

Angelus 1 marzo 2026, papa Leone XIV: fermare la spirale della violenza prima che diventi voraginePapa Leone XIV ricorda come Gesù trafigura il dolore umano e lancia un appello a fermare la spirale di violenza prima che diventi una voragine...

La Farnesina crea una task force per gli italiani bloccati nel Golfo. Appello del Papa: rischiamo una voragine irreparabile“Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche, la stabilità e la pace non si...

Papa Leone: la guerra è una voragine

Approfondimenti e contenuti su Papa Leone.

Temi più discussi: Leone XIV: tacciano le armi in Ucraina, la pace non può essere rimandata; Papa Leone XIV in visita al Quarticciolo: Sono molto preoccupato, di nuovo la guerra; Blog | Leone XIV è più vicino all'Ucraina ma su un punto Papa Francesco continua ad essere profetico; Papa Leone XIV: Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armi.

Daje Papa Leone, il Pontefice al Quarticciolo tra applausi e appelli contro droga, guerra e degradoVisita del Papa nel quartiere del Quarticciolo, periferia est di Roma. Messa e incontro con la comunità: La parrocchia svegli Stato e istituzioni. Daje Papa Leone: sei un grande, recita uno degli ... fanpage.it

Il pontefice al Quarticciolo accolto dalla folla: Daje Papa Leone, sei un grandeStriscioni di benvenuto nel cortile dell’oratorio per celebrare la visita del Papa. Il Santo Padre ha lanciato messaggi contro la guerra e l’uso degli stupefacenti ... romatoday.it

Solo poche ore prima papa Leone IV aveva visitato il quartiere, incontrato gli abitanti, ascoltato le madri di tossicodipendenti. Una visita che aveva lasciato il segno in un quartiere difficile, regno delle bande di pusher, in attesa della riqualificazione. Alle dieci d - facebook.com facebook

Papa Leone XIV al Quarticciolo: «Siate costruttori di pace, scegliete sempre il bene» La vista del Papa al quartiere romano segnato da disagi e precarietà Alla comunità il mandato a guardare con fede e speranza le ferite del territorio, superando rassegnazion x.com