Nel tardo pomeriggio di oggi, Raffaele è stato rintracciato presso la stazione di Napoli a Piazza Garibaldi. La sua famiglia, tra cui il fratello Aniello, ha potuto riabbracciarlo dopo essere stato cercato nelle ultime ore. La notizia della sua scoperta è stata comunicata da fonti ufficiali. La polizia aveva avviato le ricerche subito dopo la sua scomparsa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha potuto riabbracciare il fratello Aniello e tutta la sua famiglia. Nel tardo pomeriggio di oggi, Raffaele è stato ritrovato sano e salvo presso la stazione di Napoli a Piazza Garibaldi. Si era allontanato dall’ alba di ieri dalla sua abitazione a Palma Campania ed in stato confusionale ha raggiunto il capoluogo partenopeo. Molto conosciuto nella cittadina in provincia di Napoli tutti si sono messi alla ricerca di quel ragazzone sempre sorridente che spesso va a correre nelle strade del centro oppure si reca in pasticceria dove lavora suo fratello. La denuncia ai carabinieri è stata effettuata stamattina ma l’immediata condivisione sui social dell’appello del fratello prima e del primo cittadino poi ha permesso che la foto del 25enne arrivasse a chiunque. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Palma Campania, Raffaele è stato ritrovato

Leggi anche: Giovane Raffaele scomparso a Palma Campania: attive le ricerche per ritrovarlo.

Leggi anche: A Palma Campania arriva il “Carnevale in Sospeso”

Contenuti e approfondimenti su Palma Campania.

Temi più discussi: Salernitana, giorno della verità: i nomi per l’eventuale post-Raffaele; Salernitana, Iervolino punta sul carattere di Cosmi: i dettagli dell'accordo; Salernitana, Iervolino si conferma mangia-allenatori: Cosmi il 10° tecnico, 12 ribaltoni nella sua gestione; Due ragazzi di Poggiomarino feriti a coltellate, uno è minorenne.

Palma Campania in apprensione per la scomparsa di Raffaele Sorrentino: l’appello della famigliaOre di forte preoccupazione a Palma Campania per la scomparsa di Raffaele Sorrentino. Il giovane studente di 24 anni si è allontanato da casa all’alba di ieri, intorno alle 5 del mattino, e da allora ... ilfattovesuviano.it

Palma Campania, ritrovato il 24enne scomparso da ieri all’albaRaffaele Sorrentino è stato ritrovato intorno alle 17 alla stazione di piazza Garibaldi, a Napoli. A segnalare la sua presenza è stato un cittadino: le forze dell'ordine ... ilmattino.it

Sono ore di angoscia e preoccupazione, a Palma Campania, nella provincia di Napoli, per le sorti di Raffaele Sorrentino, un ragazzo del posto di 24 anni del quale non si hanno più notizie da oltre 24 ore Il 24enne è scomparso all'alba di ieri, domenica 1° mar - facebook.com facebook