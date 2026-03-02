Pallavolisti nell’inferno di Dubai | Gli scoppi sembravano vicini Tanta paura ma siamo al sicuro

In Dubai, alcuni pallavolisti hanno vissuto un momento di grande paura durante un episodio di esplosioni vicine. Gli atleti hanno riferito di aver sentito gli scoppi come se fossero molto prossimi a loro, creando un clima di forte tensione. Nonostante il panico, tutti sono stati dichiarati al sicuro e nessuno ha riportato ferite.

Uno scenario difficile da immaginare per uno sportivo professionista abituato a muoversi 'al sicuro', figuriamoci da vivere in prima persona. Tanti pallavolisti professionisti italiani, e tra di loro alcuni modenesi ed ex giocatori di Modena Volley, si sono invece trovati a vivere ore di paura a Dubai, quando alcuni missili iraniani hanno iniziato a piovere sulla lussuosa città degli Emirati Arabi, meta da qualche stagione degli 'allenamenti' delle squadre di SuperLega non impegnate nei play off. Il Torneo Nas, infatti, organizzato proprio a Dubai tra fine febbraio e inizio marzo, è frequentato dai club italiani che lo sfruttano come intermezzo di stagione.