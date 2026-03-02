Palermo futsal club manita al Giudecca | playout a +7

Il Palermo Futsal Club ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Giudecca con il risultato di 5-2, portando a tre le partite consecutive senza sconfitte. La partita si è giocata tra le mura di casa del club, con i giocatori che sono riusciti a segnare cinque reti, mentre gli avversari hanno risposto con due gol. La vittoria ha anche un effetto diretto sulla classifica, portando il club a un +7 nei playout.

Grande successo del Palermo Futsal Club che vince tra le mura amiche contro il Giudecca per 5-2 e porta a tre i risultati utili consecutivi. Successo fondamentale per la squadra di mister Gentile, che si aggiudica una delle “finali” di questo campionato contro una diretta concorrente. Ad andare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Pioppo Futsal alla ricerca di punti importanti per la classifica, oggi arriva il Palermo Futsal ClubOggi pomeriggio il Pioppo Futsal torna al Pala Don Bosco in occasione della 23ª giornata del Campionato di Serie C1, a fare visita ai gialloverdi il... Ancora una prestazione insufficiente per il Pioppo Futsal! Contro un ottimo Palermo Futsal Club i gialloverdi non vanno oltre il pareggioSabato pomeriggio deludente per il Pioppo Futsal, contro il Palermo Futsal Club non si va oltre il pareggio con le squadre che lasciano il parquet di... Palermo Futsal Club - Agrigento Futsal | Serie C1 Girone A | Highlights & Goals Approfondimenti e contenuti su Palermo futsal. Palermo Futsal Club, manita al Giudecca: playout distanti 7 puntiGrande successo del Palermo Futsal Club che vince tra le mura amiche contro il Giudecca per 5-2 e porta a tre i risultati utili consecutivi. Successo fondamentale per la squadra di mister Gentile, che ... livesicilia.it Palermo Futsal Club sconfitto in casa dall'Agrigento 7-4La gara si apre nel segno dell’equilibrio. Ci pensa Santi a portare in vantaggio gli ospiti, ma dopo appena 40 secondi arriva la pronta risposta rosanero con capitan La Fiura, bravo a sfruttare uno ... palermotoday.it