Palazzo civico Laura Milano è la nuova dirigente del personale

Laura Milano è stata nominata nuova dirigente del personale del palazzo civico, prendendo il posto di Mario Piazzini, che ha concluso la sua carriera e si è ritirato lo scorso 31 dicembre. La nomina è stata annunciata ufficialmente dall’amministrazione comunale, che ha scelto di affidare a Milano la responsabilità di coordinare il settore. La sua nomina entra in vigore immediatamente.

Sarà la dirigente Laura Milano a sostituire Mario Piazzini, storico dirigente di Palazzo civico andato in pensione lo scorso 31 dicembre. Il provvedimento, firmato nei giorni scorsi dal sindaco Pierluigi Peracchini, è operativo da ieri, all’esito della procedura avviata nei mesi scorsi dal Comune per la copertura di un posto di dirigente amministrativo a tempo determinato triennale, cui affidare la direzione della Struttura organizzativa ’Personale’, che comprende anche i settori archivio e protocollo. Alla Milano sono state attribuite, così come previsto dalla legge, anche le funzioni di vicesegretario generale. Si tratta di un incarico a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

