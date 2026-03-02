Pakistan manifestazioni a supporto dell’Iran finiscono nel sangue | 25 morti negli scontri con la polizia

Nel Pakistan, le manifestazioni di sostegno all’Iran si sono concluse con 25 morti negli scontri con la polizia. Le proteste, promosse da gruppi filo-iraniani, sono scoppiate in diverse città dopo la notizia dell’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei. La polizia ha usato la forza per disperdere i manifestanti, che avevano espresso il loro appoggio attraverso cortei e raduni pubblici.

Almeno 25 morti in Pakistan nelle proteste filo-iraniane dopo l'uccisione di Khamenei. Scontri a Karachi, coprifuoco nel nord. Sono finite nel sangue le proste filo-iraniane, esplose in tutto il Pakistan in risposta all'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Nel Paese islamico sono almeno ventacinque le vittime causate dagli scontri tra la folla inferocita e le forze dell'ordine di Islamabad. Particolarmente tesa la situazione registrata nella città di Karachi dove la tensione ha toccato il punto di rottura. Qui migliaia di manifestanti hanno tentato di avvicinarsi agli edifici diplomatici americani, con il probabile intento di assaltarli, scatenando la durissima reazione della polizia che li ha ingaggiati nei pressi dell'enclave che ospita l'ambasciata Usa.