Pakistan e Afghanistan si scatenano | 80 miliziani colpiti attacchi

Il Pakistan e l'Afghanistan sono coinvolti in un escalation militare con attacchi e risposte armate. Il ministro della Difesa del Pakistan ha annunciato di aver dichiarato guerra al governo talebano, mentre l'Aeronautica afghana ha condotto attacchi aerei contro basi militari in territorio pakistano. La situazione si sviluppa con scontri diretti tra le forze di entrambi i paesi.

Il ministro della Difesa pakistano ha dichiarato guerra aperta al governo talebano, mentre l’Aeronautica afghana risponde con attacchi aerei contro basi militari in Pakistan. La tensione tra Afghanistan e Pakistan si acuisce dopo che Islamabad ha accusato Kabul di ospitare membri del TTP, gruppo terroristico attivo dal 2007, che ha intensificato gli attacchi nel territorio pakistano. Le forze armate pakistane hanno colpito zone di confine e diretto caccia anche su Kabul, Kandahar e Paktia, mentre l’Afghanistan ha annunciato operazioni mirate contro strutture strategiche in territorio pakistano. Il rischio di escalation è alto, con vittime civili e militari su entrambi i fronti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Pakistan conduce degli attacchi aerei nell’est dell’AfghanistanIl 22 febbraio il Pakistan ha annunciato di aver condotto degli attacchi aerei contro gruppi armati in Afghanistan, vicino al confine tra i due paesi.

Il Pakistan ha effettuato attacchi in Afghanistan su sette campi e nascondigli terroristiciIl Ministero della Difesa dell’Afghanistan ha condannato gli attacchi di domenica, affermando che hanno “colpito una scuola religiosa e delle case...

Tutti gli aggiornamenti su Pakistan.

Temi più discussi: Pakistan-Afghanistan: rischio guerra aperta - ISPI; Botta e risposta fra Pakistan e Afghanistan; Pakistan-Afghanistan, Islamabad: Pazienza è finita, ora è guerra aperta; Perché il Pakistan ha attaccato l’Afghanistan, dichiarando l’inizio di una guerra aperta.

È guerra aperta tra Pakistan e Afghanistan lungo la Linea Durand. Cosa sta succedendo e perchéDopo mesi di tensioni, salta la fragile tregua. Raid aerei su Kabul e Kandahar, la risposta dei talebani lungo il confine conteso. Islamabad accusa Kabul di coprire i jihadisti del Ttp, l'Afghanistan ... ilfoglio.it

Il Pakistan dichiara guerra aperta ai talebani in AfghanistanIeri, infatti, i talebani afghani avevano preso d’assalto decine di avamposti lungo la frontiera con il Pakistan in risposta ai bombardamenti effettuati nel fine settimana da Islamabad. Così, per rapp ... tpi.it

Pakistan: rinviata la visita del premier Sharif in Russia x.com

In Pakistan manifestazioni islamiste contro l'attacco all'Iran. Centinaia di persone hanno assaltato il consolato americano nella città portuale pakistana di Karachi, rompendo le finestre. Lo ha riferito la polizia che isieme ai paramilitari ha usato manganelli e lan - facebook.com facebook