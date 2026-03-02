Pakistan-Afghanistan | rischio guerra aperta?

Le tensioni tra Pakistan e Afghanistan sono cresciute dopo che i Talebani hanno assunto il controllo di Kabul nel 2021. Da allora, i due paesi si sono scambiati accuse e si sono verificati scontri lungo il confine. Le autorità di entrambi i paesi monitorano attentamente la situazione, mentre non si esclude che possano verificarsi ulteriori escalation. La possibilità di un conflitto aperto preoccupa le forze di sicurezza regionali.

Rischio di guerra aperta Pakistan-Afghanistan. Le tensioni tra i due Paesi sono aumentate dopo che i Talebani hanno preso il potere in Afghanistan nel 2021. Nei giorni scorsi, è iniziato uno scontro tra Pakistan e Afghanistan. Le rivalità regionali, tensioni e accuse reciproche riacuitosi dopo il ritorno al potere del Talebani in Afghanistan nel 2021 potrebbero portare ad una guerra aperta tra Islamabad e Kabul che potrebbe destabilizzare l’intera Asia meridionale. Il Pakistan chiede al regime talebano di fermare i gruppi armati come il Movimento dei talebani del Pakistan (TTP) che, secondo Islamabad, Kabul darebbe rifugio e protezione. Il TTP è un gruppo che mira a rovesciare il governo pakistano e imporre un regime islamista nel paese. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Pakistan-Afghanistan, è guerra aperta per l’Asia CentraleIl Pakistan ha alzato l’asticella degli attacchi all’Afghanistan guidato dai Talebani e si trova ora in “guerra aperta” con il Paese limitrofo.

Pakistan e Afghanistan in guerra aperta

Il Papa sugli scontri tra Pakistan e Afghanistan: "Elevo la mia supplica per un ritorno urgente al #dialogo. Preghiamo insieme, affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti nel mondo. Solo la pace, dono di Dio, può sanare le ferite tra i popoli." x.com

