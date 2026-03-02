Oscar di Svezia figlio minore di Vittoria e Daniel il 2 marzo compie 10 anni Guarda le nuove foto con la sorella Estelle

Il 2 marzo il figlio minore di Vittoria e Daniel compie dieci anni. È l’erede di riserva e, come altri nella famiglia reale, vive spesso lontano dai riflettori. Recentemente sono state diffuse nuove foto che lo ritraggono insieme alla sorella Estelle, offrendo uno sguardo più diretto sulla loro vita quotidiana. La famiglia reale mantiene un profilo discreto, lontano dalle luci della ribalta.

È il destino degli spare, gli eredi di "riserva". Vivere sempre un po' in sordina, lontano dai riflettori, all'ombra del fratello o della sorella maggiore. Ed è quello che sta accadendo a Oscar di Svezia, secondogenito della principessa Vittoria e del principe Daniel. Il bambino, che oggi, 2 marzo, compie 10 anni, raramente conquista le prime pagine dei giornali e, salvo sorprese, sempre meno le conquisterà. Sua sorella, la principessa Estelle, un giorno salirà sul trono di Svezia.