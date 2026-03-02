Oroscopo settimana 2-8 marzo 2026 | classifica fortuna soldi e lavoro per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

Da lunedì 2 a domenica 8 marzo 2026, l’attenzione si concentra su come le persone affrontano le sfide quotidiane, con particolare attenzione alla gestione delle risorse e alle attività lavorative. La settimana vede la classifica di fortuna, soldi e lavoro per i dodici segni zodiacali, con un’energia più concreta che invita a passare dalle intenzioni ai fatti.

La settimana dal 2 all’8 marzo 2026 è iniziata con un’energia più concreta e orientata ai risultati. Ora conta trasformare le intenzioni in azioni misurabili. È una fase utile per rimettere ordine tra priorità, budget e obiettivi professionali, evitando dispersioni. Le decisioni prese entro mercoledì possono produrre effetti già nel fine settimana. Conta la strategia, non la velocità, e soprattutto la capacità di scegliere cosa tagliare. A cura di Eryx Aggiornato il 2 marzo 2026 In breve: Giorni Top: Mercoledì 4 e Sabato 7 marzo Da evitare: Martedì 3 marzo (decisioni affrettate) Focus: Scelte operative, revisione spese e priorità... 🔗 Leggi su Feedpress.me

