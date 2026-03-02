A marzo, l’oroscopo prevede sorprese e cambiamenti per diversi segni. Il Toro riceve rivelazioni inattese, mentre il Leone si rimette in gioco e il Sagittario avvia nuove relazioni. La Luna Piena in eclissi del 3 marzo in Vergine porta ordine e chiarezza, con effetti che riguardano soprattutto gli aspetti pratici e le relazioni personali.

Marzo appare come un mese di passaggio: prima la riflessione e la pulizia, poi la ripartenza e la spinta verso il futuro Marzo si apre con un’energia che invita a chiudere cicli e prepararsi a nuovi inizi. La Luna Piena in eclissi del 3 in Vergine mette ordine e chiarisce ciò che non funziona, soprattutto nelle questioni pratiche e nelle relazioni. È un periodo di pulizia interiore prima di intraprendere il cammino verso ciò che conta davvero. Mercurio retrogrado nei Pesci fino al 20 rallenta le comunicazioni, posticipa decisioni, ma stimola a riflettere. Venere entra in Ariete il 6, porta energia nelle relazioni, mentre Marte nei Pesci il 3, sposta l’azione verso sensibilità e intuizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oroscopo di marzo: “Rivelazioni inattese per il Toro, il Leone si rimette in gioco, nuove relazioni per il Sagittario”

