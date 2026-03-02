Ordine | Milan serve un centravanti | verrebbe da segnalare a Furlani e a chi è molto attivo in Brasile

Il giornalista sportivo Franco Ordine, nel suo editoriale per il 'Corriere dello Sport' di oggi, ha scritto che il Milan ha bisogno di un centravanti e suggerisce di segnalare questa esigenza a Furlani e ai contatti in Brasile. La richiesta nasce dalla necessità di rafforzare l’attacco e di trovare un sostituto adeguato per la squadra. La questione riguarda le strategie di mercato del club rossonero.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 2-0, in casa della Cremonese in virtù dei gol nel finale di Strahinja Pavlovic (89') e Rafael Leão (94'). Un successo che ha confermato i rossoneri al secondo posto in classifica, a quota 57 punti dopo 27 partite, a - 10 dall'Inter capolista, è vero. Ma anche a + 4 sul Napoli, a + 6 sulla Roma, a + 9 sul Como, quindi + 10 sulla Juventus e + 12 sull'Atalanta. Stamattina, in un editoriale pubblicato sul 'Corriere dello Sport' di oggi, Ordine ha commentato così il successo del Diavolo allo 'Zini' di Cremona. "Di sicuro molti metteranno in relazione stretta il 2-0 finale con l'arrivo di Niclas Füllkrug a pochi rintocchi dai titoli di coda.