Il Gran Premio d’Australia 2026 segna l’inizio della stagione di Formula 1 con le gare trasmesse da Sky, Now e TV8. La corsa si svolge a Melbourne, dove le vetture si sfidano sul circuito cittadino. Gli orari delle qualifiche e della gara sono stati comunicati e saranno visibili sui vari canali televisivi. La competizione coinvolge diversi team e piloti che si preparano a scendere in pista.

Con l’apertura del calendario iridato, la stagione di Formula 1 prende avvio con il Gran Premio d’Australia, trasformando Melbourne nel banco di prova chiave per valutare lo stato di forma delle monoposto e le strategie dei team. Dopo tre test limitati e poco indicativi, l’attenzione è centrata sull’efficacia delle evoluzioni in vista di un campionato che promette battaglie tese e risposte immediate sul tracciato di Albert Park. La cornice iniziale punta su una Mercedes percepita come la vettura da battere, grazie a un motore V6 capace di modulare la compressione in condizioni di caldo, offrendo vantaggi prestazionali significativi. Resta da verificare, però, come si tradurranno i dati raccolti in pista reali, poiché la graduatoria definitiva non può prescindere dai tempi sul giro e dalla gestione delle strategie durante la gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Orari TV del GP d'Australia 2026: Sky, Now e TV8

